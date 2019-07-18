Menemenspor Ali Keten'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, geçtiğimiz sezon Kocaelispor takımında oynayan defans oyuncusu Ali Keten 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Temmuz 2019, Perşembe 18:54
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Menemenspor Ali Keten'i transfer etti

Spor 1. Lig takımlarından Menemenspor, savunma oyuncusu Ali Keten’i transfer etti.

Menemenspor’dan yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Kocaelispor’da görev yapan savunma oyuncusu Ali Keten ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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