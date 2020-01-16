İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, ikinci devrenin açılış karşılaşmasında yarın evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Onur Öztoprak'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalıları Ercan ve Tayfun maçta forma giyemeyecek.

Maçın bilet fiyatları VIP 30, kapalı 15, maraton 5 ve misafir tribünü 6.5 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Cenk Laleci, ikinci devreye galibiyetle başlayacaklarını söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten genç teknik adam, "İlk yarıdaki başarılı çizgimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile kazanacağız" diye konuştu.

MENEMENSPOR

Selmani - Canberk, Trtovac, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Murat Erdemir, Mustafa, Mehmet, Sikiru, Ali Özgün