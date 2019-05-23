25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un Tahir Şahin'in başkan adaylığına karşı aday gösterdiği eski yöneticilerden Fikret Uzun'a şok bir haber geldi. Tahir Şahin'e bağlı kulüp yönetiminin Fikret Uzun'la birlikte 85 kişiyi üyelikten çıkardığı ortaya çıktı. Daha önce Tahir Şahin'in kulübü kendi kurduğu şirket bünyesine devralmak için aldırdığı kongre kararına dava açan Uzun, cumartesi günü düzenlenecek kongrede aday olamayacak. Şahin yönetiminin 28 Mayıs'ta Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek Uzun'un açtığı davanın 3 gün öncesine kongre kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Tahir Şahin'in şu anki tabloyla 25 Mayıs Cumartesi günü tek başına liste çıkaracağını ifade eden Fikret Uzun, "Ben kulübün kurucusuyum. 85 kişinin üyeliğine son verdiler. Menemen Belediyespor'u kendilerine alabilmek için çevre ilçelerden kulüple alakasız 250 kişiyi korsan üye yaptılar. Cumartesi günü kongrenin ilk toplantısında çoğunluğu sağlayacaklar ama bu iş bitmedi" dedi. Kendisiyle birlikte üyelikten atılan 85 kişinin kongrenin iptali için mahkemeye tekrar başvurduğunu anlatan Uzun, "Şu an aday olamıyorum. Ancak yaptıkları kendilerine geri dönecek. Mücadelemizi vereceğiz. Kongre gerçekleşse bile mahkeme kararı çıkacak. Hakkımızı savunacağız. Demokrasiden bahsedenlerin yaptıklarına bakın" diye konuştu. Kongrede Menemen Belediyespor'un şirketleşmesi de oylamaya sunulacak



