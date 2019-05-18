TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa uzanıp tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi geri sayıma geçildi. Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'in başkanlığa aday olacağı, yönetimin de başkanlığını yaptığı şirkete devri için onay almaya çalışacağı sarı-lacivertlilerde Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da pazartesi günü adayını açıklayacağı ifade edildi.

Şahin'e karşılık güçlü bir liste oluşturmaya çalışan Serdar Aksoy'un eski yöneticilerden Fikret Uzun ismini gündeme getirdiği iddia edildi. Uzun'un adaylığı kabul edip etmeme konusunda kararsız kaldığı vurgulanırken, Aksoy'un hafta başında basın toplantısıyla adayını resmen duyuracağı açıklandı. İzmir temsilcisinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından kulüp yönetimi ve belediyenin kulübün kullanımı için yaptığı tesisleri elinde bulunduran Tahir Şahin ile yeni belediye yönetimi arasında kriz çıkmıştı.



