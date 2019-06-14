İZMİR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da, 25 Mayıs'taki kongrede başkan seçilen ancak Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı alması nedeniyle başkanlığı geçersiz olan Tahir Şahin'in sözleşme imzaladığı teknik direktör Abdullah Ercan, görevi bıraktı. Yönetimde yaşanan belirsizliklerden dolayı Ercan'ın Menemen'den ayrıldığı öğrenildi. Mahkemenin 19 Haziran'da vereceği karara kilitlenen camiada, yeniden genel kurula gidilmesi bekleniyor.

Kulüp kurucusu Fikret Uzun'un açtığı dava sonucunda mahkeme seçime tedbir kararı koymuş ve genel kurulun hükmü kalmamıştı. Abdullah Ercan'la sözleşme imzalayan Tahir Şahin'in bu kez genç çalıştırıcı Ramazan Kurşunlu'ya yöneldiği ifade edildi. Yeniden yapılması beklenen kongrede aday olmayı hedefleyen Fikret Uzun ise Koray Palaz'la anlaşma sağladığını duyurmuştu.