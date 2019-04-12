Menemen Belediyespor zirve aşkına

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Etimesgut Belediyespor'a 3-2, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a da 5-1 yenilerek şampiyonluk yolunda sendeleyen lider Menemen Belediyespor yarın evinde Pendikspor'la kozlarını paylaşacak.

İlçe Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Sarı-lacivertlilerde sol bek Alperk cezası nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Teknik direktör Suat Kaya bitime 4 hafta kala en yakın rakiplerinin 4 puan önünde zirvede olduklarını belirterek, "Son maçlarımızda maalesef istediğimiz skorları elde edemedik. Pendikspor'u yenip şampiyonluk yarışında avantajımızı korumak istiyoruz" diye konuştu.