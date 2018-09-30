Menemen Belediyespor - Tuzlaspor maç sonucu: 0-4

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta haftaya lider giren Menemen Belediyespor, evinde takipçisi Tuzlaspor’a 4-0 yenilerek koltuğu kaybetti. Maça hızlı başlayan konuk ekip 13'üncü ve 21'inci dakikada Erdinç’in golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. Tuzlaspor maçın son 2 dakikasında 2 gol daha buldu. Menemen Belediyespor’da ise Veli 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü. Menemen Belediyespor bu sezon ilk yenilgisini alırken, evinde de 22 maç sonra kaybetti.

13'üncü dakikada Tuzlaspor öne geçti. Bülent’in soldan ortaladığı topa Erdinç kafayı vurdu: 0-1.

21'inci dakikada Tuzlaspor farkı 2’ye çıkardı. Sadık’ın sert şutunda savunmadan seken topu Erdinç kaleye gönderdi, skor 2-0 oldu.

26'ncı dakikada Taşkın’ın kullandığı serbest atışta Taşkın topa kafayla dokundu, kaleci Bayram gole izin vermedi.

58'inci dakikada Umut’un pasında Samet şutunu çekti. Tuzlaspor kalecisi Bayram meşin yuvarlağı kontrol etti.

75'inci dakikada Umut’un kullandığı serbest vuruşta Samet kafayla topu kaleye gönderdi. Ancak bu pozisyondan da sonuç gelmedi.

88'inci dakikada Murat’ın ara pasında topla buluşan Berat kaleci Amir’i mağlup etti: 0-3.

90'ıncı dakikada İlk 2 golü atan Erdinç’in soldan ortasında Murat içerde sert vurdu: 0-4.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Selim Özen (xx), Bülent Uludoğan (xx), Aykut Küçük (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xx) - Rıdvan (xx), Veli (xx), Mert (xx), Alberk (x) (Dk. 61 Vedat x), Taşkın (xx), Samet (xx), Murat (x) (Dk. 46 Umut x), Mustafa (xx), Okan (xx), Ali (xx)

TUZLASPOR: Bayram (xx) - Bülent (xx), Gökcan (xx), Sadık (xxx) (Dk. 79 Hakan), Murat (xx), Mehmet Özdıraz (xxx) (Dk. 83 Berat), Muhammed (xx) (Dk. 65 Doğancan xx), Mehmet Ozan (xx), Erdinç (xx), Taner (xx), Sefa (xx)

GOLLER: Dk. 13 - Dk. 21 Erdinç, Dk. 88 Berat, Dk. 90 Murat (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Veli (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Okan (Menemen Belediyespor) - Sefa, Mehmet Özdıraz, Bülent (Tuzlaspor)