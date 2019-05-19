Menemen Belediyespor kaptanı bırakmayacak

Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki futbolcuyu başkan adaylarından hem Tahir Şahin'in hem de kongrede aday çıkaracak Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yeni sezonda kadroda görmek istediği vurgulandı. Kariyerinin sonlarına gelen Mustafa'nın da 1 sezon daha aktif futbol yaşamını Menemen Belediyespor'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Menemen'e 2015-16 sezonunda gelen deneyimli orta saha oyuncusu 4 sezon sarı-lacivertli formayı istikrarlı bir şekilde giydi. İlk yılında 2. Lig'de 31 maça çıkan oyuncu 1 gol attı. Mustafa, 2016-17'de 35 lig müsabakasında oynayıp 5 gol atarken, 2017-18'de 32 maçta 10 kez fileleri sarstı. Bu sezon şampiyonluk yolunda yine takımının en önemli kozlarından olan Mustafa Şen, 30 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşayıp kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Menemen'de Mustafa'nın yanı sıra Veli, Alberk, Murat, Ali, Taşkın, Okan, Semih, Talha, Umut, Hüseyin, Necati gibi futbolcuların da takımda kalması bekleniyor.

DHA