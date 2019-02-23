Menemen Belediyespor-Fethiyespor: 2-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Menemen Belediyespor, evinde alt sıralarda mücadele eden Fethiyespor'u da mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu: 2-1. Maçın 17'nci dakikasında Hüseyin ile öne geçen sarı-lacivertlilere 36'da Ramazan karşılık verdi. Bitime 3 dakika kala Fethiyespor kalecisi Übeyd'in büyük hatasını affetmeyen Ali, Menemen Belediyespor'a çok kritik galibiyeti getirdi.

15'inci dakikada Mustafa Şen'in sağdan ortaladığı topa Mahmut sert vurdu, defans araya girerek tehlikeyi önledi.

17'nci dakikada Menemen Belediyespor'un golü geldi. Umut'un sol kanattan ortasında Hüseyin arka direkte topa kafayı vurdu, fileler havalandı: 1-0.

21'inci dakikada Menemen Belediyespor savunmasında oluşan karambolde Oktaş şutunu çekti, top yan direkten dündü.

36'ncı dakikada Fethiyespor beraberliği sağladı. Oktay'ın ara pasında topla buluşan Ramazan düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-1.

54'üncü dakikada Mustafa Şen sağdan korneri kullandı. Umut'un vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

66'ncı dakikada hızlı gelişen Fethiyespor atağında Ramazan'ın şutunu kaleci Necati son anda yumrukladı.

87'nci dakikada Menemen ikinci golü attı. Fethiyespor kalecisi Übeyd'in kısa düşen pasında araya giren Ali plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mustafa Hakan Berber (xx), Gökhan Coşar (xx), Cengizhan Öztürk (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xxx) - Semih (xx), Veli (xxx), Mahmut (x) (Dk. 79 Ali xx), Ercan (xxx), Mustafa Çeçenoğlu (x) (Dk. 71 Okan xx), Taşkın (xxx), Umut (xxx) (Dk. 90 Murat), Mustafa Şen (xxx), Rıdvan (xx), Hüseyin (xxx)

FETHİYESPOR: Übeyd (x) - Abdullah (x) (Dk. 76 Anıl x), Emre Balak (xx), Erdi (x), Fethi (x), Oktay (x) (Dk. 46 Sefa), Cumhur (xx), Alican (x), Medeni (xx), Ramazan (xx), Alper (x) (Dk. 85 Mertcan)

GOLLER: Dk. 17 Hüseyin, Dk. 87 Ali (Menemen Belediyespor), Dk. 36 Ramazan (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Taşkın, Ercan (Menemen Belediyespor), Oktay, Erdi, Cumhur, Fethi (Fethiyespor)

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)