Menemen Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 2-3

Fotoğraf: Gökay Akın

Sarı-lacivertliler 13. dakikada kaptan Mustafa Şen ile 1-0'ı bulurken, 30'da Taşkın tabelayı 2-0'a getirdi. Ancak pes etmeyen Etimesgut Belediyespor 45'te İbrahim ile farkı 1'e indirip soyunma odasına umutlu girdi. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Başkent ekibi 64'te önce Ahmet Sarı ile eşitliği yakaladı, 70'te Mehmet Atik ile galibiyet golünü buldu. Bu sonuçla 61 puanda kalan Menemen Belediyespor'la takipçisi Tuzlaspor'un arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 3'e düştü. Play-Off mücadelesi veren Etimesgut ise 45 puana ulaşıp 6. sırada kaldı.

13. dakikada Menemen Belediyespor golü buldu. Alberk'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa Şen tek vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

28. dakikada Mustafa Şen sağ çaprazdan sert vurdu, Etimesgut kalecisi Osman meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

30. dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazandı. Mustafa Şen'in soldan kullandığı köşe atışında ceza alanında yaşanan karambolde Talha'nın şutunda Eyüpcan topa elle müdahale etti. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Taşkın sarı-lacivertlilerin ikinci golünü kaydetti: 2-0

45. dakikada Etimesgut Belediyespor farkı bire indirdi. Ceza yayı üzerinden frikiği kullanan İbrahim topu ağlarla buluşturdu: 2-1

64. dakikada Ömer'in sağdan pasında Ahmet Sarı yerden vuruşla skoru eşitledi: 2-2.

70. dakikada Etimesgut Belediyespor öne geçti. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Mehmet, kaleci Necati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-3.

87. dakikada Hüseyin'in kafayla çıkardığı topa altıpas üzerinde Rıdvan vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada kullanılan kornerde Okan'ın şutunu savunma çizgiden çıkardı. Pozisyonu takip eden Okan bir kez daha şutunu çekti. Ancak bu kez yan direk gole izin vermedi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Emre Doğu (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (x) - Semih (x) (Dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu), Talha (xx), Mahmut (x) (Dk. 85 Tayfun), Alberk (xx), Taşkın (xx), Murat (x) (Dk. 70 Hüseyin x), Okan (x), Rıdvan (x), Mustafa Şen (xx), Ali (x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (xx) - Eyüpcan (xx), Aleattin (xxx), Ömer (xxx), Ahmet Kaan (xx) (Dk. 56 Sabri x), Samet (xx), Caner (xxx), Mehmet Atik (xxx) (Dk. 89 Mehmet Bektaş), Muhammet Emre (xx) (Dk. 46 Ahmet Sarı xx) , Burak (xx), İbrahim (xxx)

GOLLER: Dk. 13 Mustafa Şen, Dk. 30 (Pen.) Taşkın (Menemen Belediyespor), Dk. 45 İbrahim, Dk. 64 Ahmet Sarı, Dk. 70 Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Rıdvan, Taşkın (Menemen Belediyespor), Eyüpcan, Burak (Etimesgut Belediyespor)

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)