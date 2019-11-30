İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son 4 maçında 12 puan toplayarak adını Play-Off hattına yazdıran Ekol Göz Menemenspor yarın Boluspor deplasmanında 5'te 5 yapmaya çalışacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak randevuda Mert Güzenge düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Taşkın ve sakat stoper Trtovac forma giyemeyecek. Art arda Altay, Ümraniyespor, İstanbulspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u yenerek büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini Bolu deplasmanında da sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Evimize 3 puanla dönmek için mücadele edeceğiz" dedi.

MENEMENSPOR

Selmani - Alberk, Ali Keten, Ercan, Semih, Murat Erdemir, Tayfun, Mustafa, Muhammed Ali, Mehmet, Hüseyin