İZMİR, (DHA)

MENDERES Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 2019 Ege Kupası'nın 4. ayağı 3. Ege Otokros Yarışı, Menderes Otokros Pisti'nde düzenlendi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da yarışlar öncesi düzenlenen antreman turlarına katılarak heyecana ortak oldu. Direksiyon başına geçen Başkan Kayalar, pistte gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Turnuva sonunda Başkan Kayalar teşvik kupasıyla ödüllendirildi.

FOTOĞRAFLI