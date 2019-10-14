Menderes'te Başkan Kayalar direksiyonda

Menderes'te Başkan Kayalar direksiyonda

14 Ekim 2019, Pazartesi 14:36
- A +
Menderes'te Başkan Kayalar direksiyonda

 

İZMİR, (DHA)

MENDERES Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 2019 Ege Kupası'nın 4. ayağı 3. Ege Otokros Yarışı, Menderes Otokros Pisti'nde düzenlendi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da yarışlar öncesi düzenlenen antreman turlarına katılarak heyecana ortak oldu. Direksiyon başına geçen Başkan Kayalar, pistte gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Turnuva sonunda Başkan Kayalar teşvik kupasıyla ödüllendirildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...