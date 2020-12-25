Menajerlik oyunlarının efsane ismi Tsigalko hayatını kaybetti

Menajerlik oyunu severlerin unutamadığı isimlerin başında geliyordu Tsigalko. Futbola Dinamo Minsk takımında başlayan Belaruslu futbolcu Championship Manager 01/02 oyununun efsaneleşen isimlerinden biriydi. Gol rekorlarını alt üst eden Tsigalko gerçek hayatta ise oyundaki kadar başarılı olamamıştı.

2009'da henüz 26 yaşındayken futbola veda eden futbolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Tsigalko'nun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Belaruslu futbolcu Dinamo Minsk sonrası Naftan, Kaysar (Kazakistan), Banants (Ermenistan) ve Savit takımlarının formasını giymişti.

Milli takım formasıyla iki maçta 68 dakika görev alıp 1 de gol kaydetmişti.



