Menajerlerden yeni oluşum: Profesyonel Futbol Menajerleri Birliği

Dünya Futbolu’nda bir ilk yaşanacak. Tarihte ilk kez kurulan menajerler birliği PROFAA, (Professional Football Agents Association) bu hafta İsviçre’nin Zürih kentinde faaliyetlerine başlayacak. Birliğin Asbaşkanlığını ise aynı zamanda Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil’i temsil eden Dr. Erkut Söğüt yapacak.

Söğüt, bağımsız çalışacak birliğin tüm dünyadaki profesyonel menajerlerin daha verimli ve etik çalışmaları için yakınlaşacağını belirterek “Futbolda daha fazla söz sahibi olmamız gerekiyor. Sistemin iyi işlemesi ve futbol ailesinin daha iyi korunması için el ele vermemiz, profesyonel bir anlayışla bu mesleği korumamız gerekiyor. Eğitimsiz menajerlerin sayısının çoğalması beraberinde büyük sorunlar getiriyor. Onları eğiteceğiz. Amacımız futbolun içindeki tüm paydaşlarla profesyonel bir çalışma ağı kurup herkesin haklarını en iyi en üst düzeyde korumak” şeklinde konuştu.

Bir çok ünlü menajerin üye olduğu birliğin başkanlığını Paddy Dominguez yaparken FIFA yetkilileri de PROFAA’nın çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini belirtti.