Menajeri açıkladı! Manuel Fernandes imzayı atıyor

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in adı, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Göztepe'nin gündemine gelmişti. Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldız ismi geleceğiyle ilgili menajeri Paulo Barbosa'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Rusya'da yayın yapan Sport24 adlı televizyon kanalına konuşan Barbosa, "Geçtiğimiz günlerde Moskova'ya uçtum. Buraya geliş nedenim yalnızca Fernandes konusunda görüşmeler yapmak değil ama hafta sonunda Lokomotiv yönetimiyle masaya oturmayı planlıyoruz. Manu'nun takımda kalma ihtimalini yüksek görüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler