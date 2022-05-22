Ara transfer döneminde Lille'den Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu. Başarılı futbolcunun menajeri Adem Cebeci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rus basınında yer alan habere göre Yusuf Yazıcı'nın önceliğinin CSKA Moskova'da kalmak olduğunu olduğunu belirten Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı'nın CSKA'da kalacağını umuyorum. Ama bu hayat, bu futbol her şey olabilir. CSKA bir anlaşmaya varamazsa ve Avrupa kulüpleri seçeneklerini sunmaya başlarsa Yusuf ayrılmak zorunda kalacak. Bizim için öncelik CSKA'da kalmak. İkincisi, Avrupa'dan iyi bir kulüp. Ancak Yusuf, Lille'e dönmek istemiyor. Ama en önemlisi burada kalmak istiyoruz. CSKA büyük bir aile, biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

Satın alma opsiyonu

Rusya'da yeniden eski formuna kavuşan Milli futbolcu performansıyla göz dolduruyordu. Ancak geçtiğimiza günlerde Rus basınında yer alan iddialara göre CSKA'nın Yusuf Yazcı'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı iddia edilmişti.

Milli futbolcu, devre arasında transfer olduğu CSKA Moskova'da şu ana kadar 12 maçta 8 kez fileleri havalandırdı ve 2 kez asist yapmayı başardı.

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