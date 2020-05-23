Menajer krizi! Novak elden kaçıyor..

FANATİK ÖZEL - Safa Can Konuksever | Bordo-Mavililer’e imza attığı günden bu yana performansıyla beğeni kazanan, hem savunmada hem de hücumdaki oyunuyla alkış alan ve ligin en iyi sol bekleri arasında gösterilen Novak yol ayrımında...Yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çek oyuncu ile uzun zamandır yeni kontrat imzalamak için pazarlıklara devam etse de bir türlü sonuca ulaşamamıştı. Taraflar arasındaki görüşmelerin perde arkasına FANATİK ulaştı.

En yüksek teklifi bekliyor

Anlaşmazlığın nedeninin menajer krizi olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki oyuncunun temsilcisinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı öğrenildi. Bu nedenle ipler artık kopma noktasına gelirken, yıldız oyuncunun menajeri de daha önce olduğu gibi İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’i devreye sokmak adına futbolcusunu 3 kulübe de önerdi. Menajerin ilk hedefi pazarlıkları kızıştırmak ve en yüksek teklifle oyuncusuna yeni sözleşme imzalatmak.





İstanbul’da görüştüler!

Devre arası transfer döneminde Filip Novak, sevgilisi Katerina Provaznikova ve menajeri ile İstanbul’da buluşmuştu. Çek oyuncunun sevgilisi Katerina, Novak ile menacerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve İstanbul’da olduklarını belirtmişti. O dönem de Novak’ın ismi İstanbul ekipleri ile ciddi şekilde anılmıştı.

11 gol attı

İki buçuk sezondur Trabzon forması giyen Novak ligde attığı 11 golle geldiği günden bu yana en çok ağları sarsan savunma oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.