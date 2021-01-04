Son dakika 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş memur ve emekli maaşlarının zam oranlarını araştırmaya başladı. Son dakika 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş memur ve emekli maaşlarının zam oranlarını araştırmaya başladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Emekli ve memurun yeni yılda ne kadar zam alacağı ortaya çıktı. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Yılın ikinci yarısındanki enflasyon oranları SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor.

Memur ve emekli 2021 zammı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre memur ve emeklilere yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı netleşti. Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,25 arttı, yıllık enflasyon 14,6 oldu. En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,36 zam yapılacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı 1335 liradan 1447 liraya yükselecek. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 liraya çıkacak.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 1534 liradan 1662 liraya yükselecek.

Enflasyon farkı 15 Ocak'ta

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.