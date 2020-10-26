Memphis Depay'den Virgil van Dijk'a destek
Olympique Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, sakatlığı sonrası sezonu büyük ölçüde kapattığı belirtilen milli takımdan arkadaşı Virgil van Dijk'a Monaco'ya karşı attığı gol sonrası tişörtündeki mesajla destek verdi.
Olympique Lyon'un Monaco ile oynadığı maçta 12. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Hollandalı yıldız Memphis Depay, gol sonrası verdiği mesajla milli takımdan arkadaşı Virgil van Dijk'ı unutmadı. Gol sonrası Depay'in kameralara gösterdiği formasının altındaki tişörtte, "Virgil, güçlü kal kardeşim" mesajı yer alıyordu.
Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, takımının geçen hafta oynadığı Everton maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve sezonun kalan kısmında büyük ölçüde forma giyemeyeceği belirtilmişti.