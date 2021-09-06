Memphis Depay: Türkiye maçları zor olur

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımımız, yarın saat 21:45'te Hollanda ile Johan Cruyff Arena'da karşılaşacak. Bu maç öncesinde Portakallar'ın önemli oyuncusu Memphis Depay TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Depay daha sonra basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İŞTE DEPAY'IN AÇIKLAMALARI

Her zaman Türkiye maçları zor olur. Ciddi bir mücadele ruhu söz konusudur. Biliyoruz kolay olmayacak. Orta saha ve forvette önemli oyuncular var. Her zaman tehlike yaratacak oyuncular. Tabii ki bizler de iyi bir takımız ve yarına hazırız.

Elbette yeni bir süreç bizim için. Bu noktada Türkiye'deki maça göre de çok çok farklı bir durum içerisinde olmak durumundayız.

Ben şu anki durumdan gurur duymaktayım. Şu an milli takıma odaklandık. Bu forma altında oynuyoruz. Şu an kendi kariyerimle ilgili konuşmak istemiyorum.

Türk arkadaşlarım var. Bazı Türkçe kelimeler biliyorum.

Dar alanlarda top bulman gerekiyor. Rakip de sırtında oluyor. O zamanlarda zorlanıyorsun. Alan bulup pasını atman gerekiyor. Bazen zorlanabiliyorsun. Bütün rakipler bize karşı bire bir oynuyorlar.

Takıma güveniyorum. Takımın bunu başarabileceğine inanıyorum. Türkiye ile oynadığımız maçın görüntülerine baktık. O zaman iyi değildik ama takımın şu anda daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Başka türlü bir maç olacaktır.

Burak güçlü bir futbolcu ve tehlikeli olabilir.