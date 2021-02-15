Memphis Depay, Juventus yolunda

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yıldız oyuncusu Memphis Depay'in kontratının biteceği sezon sonunda nereye gideceği merak konusu... Uzun süre ismi Barcelona ile anılan oyuncunun İtalyan devi Juventus'a transfer olacağı iddia edildi.

Blasting News'den alınan bilgiye göre sezon sonunda kontratı bitecek Depay, Juventus'a imza atabilir. Depay'ı kadrosuna katması durumunda Real Madrid'den Benzema hedefini rafa kaldıracak Juventus'un bu hamlesi sonrasında Lyon'un da eski oyuncusu Karim Benzema'yı kadrosuna katabileceği aktarılmakta.