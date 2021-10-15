Meme kanserine dikkat çekmek için anlamlı golf turnuvası

Kemer Golf Country'da dün anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Fuska Su ana sponsorluğunda Milliyet Gazetesi iş birliğinde, kadınları meme sağlığı konusunda bilinçlendirme amacıyla düzenlenen adies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021 gerçekleştirildi. Organizasyona Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucu Onursal Başkanı Prof Dr. Vahit Özmen, Fuska Su Türkiye Satış Direktörü Cem Özütok ile çok sayıda davetli katıldı. Kıyasıya müsabakalara sahne olan Ladies Meme Sağlığı Gol Turnuvası 2021'in ardından ise düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, etkinlikten dolayı çok memnun olduklarını ifade etti. Revna Demirören, "Farkındalık yaratmak, sesini duyurmak, kadınları bilinçlendirmek için bu tür etkinlikler çok önemli. 8 kadından biri kanser ve 4 kadından biri maalesef kansere yenik düşüyor. Bunda en önemli şey erken teşhis. Buradan bütün kadınlara sesleniyorum; lütfen aksatmayın, mutlaka kontrollerinizi yaptırın, erken teşhis hayat kurtarıyor. Utanılacak da hiçbir şey yok bu taramalar ücretsiz yapılıyor. Hem Kanser Derneği'nin hem de MEMEDER'in araçları il il, ilçe ilçe dolaşıyorlar. Mutlaka kontrollerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"Tüm Türkiye'yi tarayacağız"

﻿﻿Golf turnuvası ile farkındalık yaratan Kemer Country ailesine şükranlarını sunduğunu ifade eden Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, "Taramaların yapılması gerekiyor. Aslında bunun bir vatandaşlık görevi haline gelmesi gerekiyor, travmaları çok büyük oluyor. Ücretsiz mobil tarama araçlarımız şu anda İstanbul'un her yerini tarıyor. İnşallah aralık ayında da tırlarımız bütün Türkiye'yi taramaya başlayacak" dedi.