Hayat Devam Ediyor dizisinde senaryo gereği kendinden 80 yaş büyük biriyle evlendirilen oyuncu Meltem Miraloğlu gerçek hayatta tam kendinsen 48 yaş büyük Amerikalı bir adamla evlendi. Genç oyuncu Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı. Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımında duvara yazılı olan "Bizi silemeyen herkes karalar" yazısını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımı evliliğinden sonra gelen tepkiler için paylaştığı tahmin ediliyor. “Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?” soruları magazin gündeminde yer almasının ardından araştırılıyor.

Meltem Miraloğlu kimdir?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır’da doğdu. Güzel oyuncu 2 yaşında iken ailesinin geçimsizlik nedeni ile İstanbul’a gelmiştir. Küçük yaşlarından beri oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.

“Hayat Devam Ediyor” dizisi ile ekranlar ile tanışan güzel oyuncu gösterdiği başarıdan dolayı “En iyi Drama” ödülüne layık görülmüştür.

1,70 boyuna sahip olan güzel oyuncu herkesin beğenisini kısa sürede toplamıştır. Hayatına oyunculukla devam eden güzel oyuncu Meltem Miraloğlu, “Adını Kalbime Yazdım” adlı dizide “Dicle” karakterini canlandırdı. Sekerat Son filminde rol aldı.