Meltem Hocaoğlu Akyol: Ülkeme olimpiyat kotası ile dönmüş olacağım

Hırvatistan'ın Porec kentinde 19-23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Büyükler Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları öncesi milliler için en önemli sınav. 11 kadın, 11 erkek sporcuyla mücadele edecek olan Büyükler Karate Milli Takımı adına tatamiye ilk olarak kumite +68 kilogramda çıkacak olan Meltem Hocaoğlu Akyol, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Meltem Hocaoğlu Akyol yaptığı açıklamada, "55'inci Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan’da bulunuyorum. Bu şampiyona aynı zamanda 2021 Olimpiyatları kota müsabakası. Umarım Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda güzel bir madalya ile taçlandırıp, ülkeme olimpiyat kotası ve en iyi dereceyle dönmüş olacağım" diye konuştu.