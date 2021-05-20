Meltem Hocaoğlu Akyol kotayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karatede Meltem Hocaoğlu Akyol artı 61 kilodaki olimpiyat kotasını garantiledi. Daha önce bu kotayı almasına rağmen Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) Olimpik Sıralama Listesi’nin kesinleşeceği tarihte değişikliğe gitmesiyle milli sporcumuzun daha fazla puan toplamasına ihtiyaç vardı. Avrupa Şampiyonası'nda finale kalarak Akyol, elde ettiği puanlarla artı 61 kiloda Tokyo vizesini cebine koydu ve olimpiyatta mücadele edecek 5. karateci oldu. Akyol, çeyrek finalinde Rus Vera Kovaleva'yı 5-0 hakem kararıyla mağlup ederken çekişmeli geçen yarı finalde de İtalyan Clio Ferracuti'yi 5-4 mağlup etti. Mücadelede Meltem'in kazandığı son üç puan antrenör Levent Aydemir'in itirazları sonucunda geldi. Şampiyonada ayrıca kata branşında Ali Sofuoğlu üst üste 4., Dilara Bozan da ikinci kez finale adını yazdırdı.