Meltem Çetin’den Cumhurbaşkanı’na ziyaret

İstanbul’daki evlerinde 6 yıl önce başını duvara çarpınca yatalak kalan 22 yaşındaki Milli voleybolcu Meltem Çetin’in dramını tüm Türkiye, mayıs ayında basında çıkan haberlerle öğrenmişti. Genç Milli Voleybol Takımı’na kadar yükselen ve öğrenim gördüğü Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi’ndeki başarısıyla dikkat çeken Meltem Çetin, 16 yaşındayken evinde dengesini kaybedince başını kolona çarpmış ve beyin travması geçirmişti.

‘Yaşamak istiyorum’ demişti

Bu yüzden tam 6 yıldır yatalak kalan, duyu organlarını kaybeden ve sadece konuşabilen Meltem Çetin’in yürek burkan hikayesi 3. kez ameliyat operasyonu geçirdiği dönem yeniden gündeme geldi. ‘Yaşamak istiyorum’ diyen Meltem Çetin’in annesi Türkan Çetin’in açıklamalarının basında yer almasıyla birlikte Milli voleybolcu büyük destek gördü. 3. ameliyatı başarılı geçen Meltem’e önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ geçmiş olsun telefonu açtı.

En büyük destek Cumhurbaşkanı’ndan geldi

Milli voleybolcuya en büyük geçmiş olsun dileği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meltem Çetin’in tedavisi için ne gerekiyorsa yapacaklarının sözünü verdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meltem Çetin’in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve tedavisine Ankara’da devam edileceğini belirtmişti.

Meltem ve annesi Türkan Çetin’i kabul etti

Geçen 15 günlük zaman dilimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabulde, evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan Milli voleybolcu Çetin’in yanı sıra annesi Türkan Çetin de hazır bulundu.