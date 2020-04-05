Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in İtalyan eşi Melissa Satta, "İtalya'da gördüğüm zorluk burada yok" diyerek Türkiye'nin pandemiye daha hazırlıklı olduğunu iddia etti.

Satta, İtalyan Chi magazin dergisinin internet sayfasına bir röportaj verdi. İtalyan model Satta, "Oğlum ve ben bir çanta ve iki pijama ile Milano'dan ayrıldık. Biz altı gün kalmayı planlıyorduk. Ancak altı hafta boyunca burada olacağız. Türkiye'de daha az sıkıntı var" dedi.

"İTALYA'DAKİ ZORLUK BURADA YOK"

Gıda ve eczaneler hariç tüm faaliyetlerin kapalı olduğunu hatırlatan Satta, "Biz de evdeyiz. Şu anda maske ve dezenfektan sıkıntısı yok. İtalya'da gördüğüm zorluk burada yok. Teknoloji ve Maddox'un (çiftin oğlu) neşesi bize eşlik ediyor. Gelirken yedek iç çamaşırımız bile yoktu. Diğer insanlara kıyasla şanslı olsak bile umarım yakında biter" diye konuştu.