Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin en köklü kadınlar tenis organizasyonu Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nda milli tenisçimiz Melis Sezer ve Büyük Britanyalı partneri Maia Lumsden ikincilik elde etti.

25 bin dolar ödüllü kapalı kort turnuvası Cumhuriyet Kızları’nın çiftler finalinde Sezer ve Lumsden ikilisi 2 numaralı seri başı Rumen tandem Jaqueline Adina Cristian/Elena Gabriela Ruse çiftine 71 dakika sonunda 6-3, 6-4 yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladılar.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz takdim etti.