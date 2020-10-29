Melis Sezer-Maia Lumsden çifti, Cumhuriyet Kızları Turnuvası’nda finale yükseldi

20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nda çiftlerde mücadele eden Melis Sezer, Büyük Britanyalı Maia Lumsden ile finale çıktı.

29 Ekim 2020, Perşembe 20:22 Son Güncelleme:
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Melis Sezer-Maia Lumsden çifti, Cumhuriyet Kızları Turnuvası’nda finale yükseldi

Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nın dördüncü gününde oynanan çiftler yarı final maçında, Hollandalı Bibiane Schoofs-Rosalie Van der Hoek ikilisini 6-4, 3-6, 10-7’lik setlerle 2-1 yenen Melis Sezer-Maia Lumsden çifti finale yükseldi.

Melis Sezer-Maia Lumsden ikilisi, yarın finalde Rumen Jaqueline Adina Cristian-Elena Gabriela Ruse çiftiyle karşılaşacak.

Turnuvada teklerde ise Estonyalı Kaia Kanepi, Rumen Jaqueline Adina Cristian, Rus Vera Zvonareva ile İngiliz Francesca Jones yarı finalist oldu.

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