Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nın dördüncü gününde oynanan çiftler yarı final maçında, Hollandalı Bibiane Schoofs-Rosalie Van der Hoek ikilisini 6-4, 3-6, 10-7’lik setlerle 2-1 yenen Melis Sezer-Maia Lumsden çifti finale yükseldi.

Melis Sezer-Maia Lumsden ikilisi, yarın finalde Rumen Jaqueline Adina Cristian-Elena Gabriela Ruse çiftiyle karşılaşacak.

Turnuvada teklerde ise Estonyalı Kaia Kanepi, Rumen Jaqueline Adina Cristian, Rus Vera Zvonareva ile İngiliz Francesca Jones yarı finalist oldu.