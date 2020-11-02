Melis Gülcan ile Tyasha Harris 55 sayı üretti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol’da Melis Gülcan ile Tyasha Harris, OGM Ormanspor maçında takımı sırtladılar. Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldığı Ormanspor maçında rakip potaya 80 sayı bırakan sarı kırmızılı takımda Melis ila Harris toplam 55 sayı üretti. Melis Gülcan 30 sayı üretirken Harris ise 25 sayı ile oynadı.

Bellona Kayseri Basketbol takımında, OGM Ormanspor maçında 8 isim görev aldı. Sevgi Tonguç 4 sayı, Melis Gülcan 30 sayı, Ayşegül Günay Aladağ 2 sayı, Mikiah Harrigan 16 sayı, Jacki Gemelos 3 sayı ve Tyasha Harris 25 sayı ile oynadı.

İHA