Melikgazi Belediyespor ilk hazırlık maçını oynadı

Yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında ilk hazırlık maçını Mersin ekibi Silifke İdmanyurdu Spor’a karşı oynayan Melikgazi Belediyespor sahadan 3-0’lık sonuçla ayrıldı. İlk hazırlık maçın kazanan Melikgazi Belediyespor’da moraller ve keyifler yerinde.

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı antrenörü Fuat Kalay, “2019 -2020 2. Lig Voleybol Melikgazi Belediyespor Kulübü A takımı olarak ilk hazırlık maçımızı oynadık.Herkesin ellerine sağlık. Başta Mersin Silifke İdman Yurdu antrenörü Eyüp hoca olmak üzere tüm ekibine ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

İHA