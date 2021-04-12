Melike Günal Avrupa üçüncüsü

Rusya'da dün sona eren Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye kapanışı, Melike Günal'ın Avrupa 3.'lüğüyle yaptı. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın puan verme özelliği de taşıyan şampiyonada 23 yaşındaki milli sporcumuz +87 kiloda (Olimpik kilo) podyuma çıktı. 2019 Avrupa U23 Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Melike Günal, büyüklerde de Avrupa 3.'lüğüyle bu başarısını pekiştirdi. Koparmada 108, silkmede 135 ve toplamda da 243 kiloyla 3 bronz madalya kazandı, Avrupa 3.'sü oldu.

4'ü altın 17 madalya

Türkiye böylece 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 17 madalya elde etmiş oldu. Şampiyonluk tablosu olarak ise Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2 Avrupa şampiyonluğu ve 3 Avrupa 3.'lüğüne uzandı.