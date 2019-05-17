2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni transferi Meliha İsmailoğlu, kulübün resmi Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. VakıfBank'tan teklif geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen 25 yaşındaki smaçör, sarı-siyahlı formayla CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak istediğini ifade etti.

İşte VakıfBank'ın yeni transferi Meliha İsmailoğlu'nun kısa röportajı:

- Meliha İsmailoğlu kimdir?

17 Eylül 1993 yılında Bosna Hersek'te doğdum. Voleybola sekiz yaşında başladım. Türkiye'ye 2010 yılında geldim. Sonradan Türk vatandaşı oldum. Ankara'da dört sene oynadıktan sonra İstanbul'a geldik. O günden bu yana İstanbul'dayım.

- Voleybola nasıl başladın?

Çocukken sürekli voleybol maçlarını izlerdim. Aslında babam beni basketbola başlatmak istedi. Ama benim şehrimde basketbol kulübü yoktu. Bu yüzden voleybola başladım, iyi ki de voleybola başlamışım. A Takım'a 14 yaşında çıktım. Orta oyuncu pozisyonunda oynuyordum. Ardından manşet almayı da öğrendim. Türkiye'ye geldikten sonra smaçör pozisyonunda oynamaya başladım.

- VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde neler hissettin?

VakıfBank çok büyük bir kulüp. Son yıllarda hiçbir kulübün kolay kolay başaramayacağı başarılar elde etti. Bu takımda forma giymek için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum. VakıfBank’tan teklif geldiğinde çok karışık duygular içerisindeydim. Hem bir yerden ayrılmanın üzüntüsünü hem de yeni bir yere katılmanın heyecanını yaşadım. Şu anda da karışık duygular içerisindeyim. Ama çok heyecanlıyım, bir an önce ligin başlamasını istiyorum.

- VakıfBank'taki hedeflerin nelerdir?

Henüz kariyerimde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmadım. VakıfBank'la bu kupayı kazanmak için sabırsızlanıyorum. Birçok kupayı kazandım ama kariyerime bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu eklemek istiyorum.

- Milli Takım'a seçilme sürecin nasıl gelişti?

Lisansım geç çıktığı için Genç Milli Takımı'nda oynayamadım. A Milli Takım için de çok gençtim. Yaşımı geçirmemek için iki sene beach voleybol oynadım. Beach voleybol milli takımında da forma giydim. 2014 yılında ise ilk kez A Milli Takımı'na çağırıldım.

- Giovanni Guidetti'yle A Milli Takım'da çalışma fırsatı buldun. Giovanni'yle çalışmak nasıl bir duygu?

Giovanni'yle çalışmak tüm oyuncuların bir rüyasıdır bence. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Daha önce farklı milli takımları çalıştırdığında kendisini görürdük. 'Keşke bizim de böyle bir antrenörümüz olsa' diyorduk. Şimdi onun çalıştırdığı bir takımda oynayacak olmak harika bir duygu.