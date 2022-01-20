Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, açıklamalarda bulundu.





Eksiklikler nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara rağmen taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini belirten Melih Mahmutoğlu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Birçok oyuncumuz sakat, bu da idman ve maç performansımızı etkiliyor. Bunların da etkisiyle özellikle kendi ligimizde istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak takım arkadaşlarım ve ben her karşılaşmada en iyi şekilde mücadele etmeye ve eksiklerimizi kapatmak için daha yüksek efor göstermeye çalışıyoruz. EuroLeague’de son olarak Olympaicos’u mağlup etmiştik. Şimdi zorlu bir maç daha bizi bekliyor. Rakibimizde de eksikler olduğunu biliyoruz. Fakat Zalgiris, Avrupa basketbolunun en önemli basketbol ekollerinden birini temsil ediyor. Her zaman çok tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz. Litvanya’da onlara kaybetmiştik. Şimdi evimizde, taraftarımızın da desteğiyle kazanmak ve puan durumundaki yerimizi iyileştirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın bizi en iyi şekilde destekleyeceğinden eminim. Özellikle bu dönemde onların katkısına çok ihtiyacımız var" dedi.