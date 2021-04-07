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Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu nişanlandı

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, bugün Ankara'da düzenlenen merasim ile Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı oyuncularından Damla Çakıroğlu ile nişanlandı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 09:14 Son Güncelleme:
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Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu nişanlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Erkek Basketbol şubesinin kaptanı Melih Mahmutoğlu, bugün nişanlandı. Fenerbahçe futbol takımı antrenörlerinden Volkan Demirel'in yüzükleri taktığı merasimde Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlilik için ilk adımı attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katılması planlanan merasim, Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle başkan olmadan gerçekleşti. Ali Koç, Ankara seyahati için özel jetini tahsis ederek Kaptan'a jestte bulundu. Törende Mahmutoğlu'nun takım arkadaşı Takım arkadaşı Ahmet Düverioğlu da katıldı.


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