Melih Mahmutoğlu: Şampiyon olmak için her şeyimizi vereceğiz

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta erteleme maçında Alman temsilcisi Bayern Münih’i 81-76'lık skorla yenen Fenerbahçe Beko'da takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe TV’ye konuşan Melih Mahmutoğlu, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak için her şeylerini yapacaklarını dile getirdi.

Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçı Real Madrid maçından sonraki normal zamanında oynayıp ve 3 galibiyetimizin de elimizden alınmadığı şekliyle oynamış olsaydık çok farklı olacaktı. Belki de şu an kesin play-off konuşuyor olacaktık. Maalesef bu durumdayız. Artık konsantremiz Türkiye Ligi’nde ama burada kalan maçları da kazanmak her zaman önemli. Bugün de öyle oldu. İyi başladık. İkinci yarıda tempomuz düştü. Onun dezavantajıyla geri düştük. Kolay olmayacağı belliydi. Mücadeleyle iyi bir maç çıkardık. Taraftarımız da destekledi, teşekkür ediyoruz onlara. Buradaki son EuroLeague maçımızdı. Türkiye Ligi devam ediyor. Orada şampiyon olmak için her şeyimizi vereceğiz."

