Röportaj: Gökhan German

A Milli Basketbol Takımı’nın ve Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Melih Mahmutoğlu, hem Dünya Kupası hem de takımıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertliler’in bu sezon daha iyi bir takım kurduğunu ifade eden 29 yaşındaki guard, transferlerle Fenerbahçe’nin daha da güçlendiğini söyledi.

'Yeniler zorlanmazlar'

“Bu sene daha skorer ve daha yarıtıcı bir takım olacağız” diyen Melih, “Yeni oyuncuların neler yapabileceklerini, karakterlerini biliyoruz. De Colo ve Westerman alışma zorluğu çekmezler. Biri Jasikevicius’un, biri de İtoudis’in takımından geliyor. İkisi de Obradovic’in oyunculuğunu ve yardımcılığını yapmış antrenörler. Basketbol anlayışları Obradovic’e yakın. Williams da çok kaliteli bir oyuncu. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum” dedi.

‘Kim iyi, göreceğiz!’

Euroleague ile ilgili de görüşlerini açıklayan Melih, “Takımlar bizim gibi kadrolarını güçlendiriyor. Herkes Barcelona’yı konuşuyor. Barcelona, çok kaliteli bir takım oldu. Ama onlar Barcelona ise biz de Fenerbahçe’yiz. Kimin iyi olduğunu maçlar oynandığı zaman göreceğiz” diye konuştu.

'Oyuncular çok karakterli'

Aile ortamı yaratmanın uzun süre beraber oynamanın getirisi olduğunu ifade eden Melih Mahmutoğlu, “Bunun yanısıra oyuncuların çok iyi karaktere sahip olduklarını gösteriyor. Birçok takımda buna rastlamak zor. Özellikle bu seviyelerde, egoların olduğu, bir çok üst düzey oyuncunun bulunduğu takımlarda bu aile ortamını sağlamak kolay değilAmi biz bunu sağladık” dedi.

‘Efes’in hakkını yememek lazım’

Play-Off final serisisinde sakatlık sorunu yaşadıklarını ifade eden Melih şöyle devam etti: “Anadolu Efes’in hakkını da yememek lazım. İyi bir takım kurdular. Bütün sene çok iyi performans sergilediler. Biz tam takım olsak belki farklı olacaktı. Tabii ki etkilendik. Sezonun en önemli yerinde 4 oyuncumuzun bizimle olmaması ritmimizi bozdu. Yanlış anlaşılmasın. Efes şampiyonluğu hak etti. Bu kadroyla final serisinin sonuna kadar gelmek de kolay olmadı. Son maç nasıl hissettiğimizi ben biliyorum. Yorgunluktan yürüyecek halimiz yoktu. Ama sporun içinde sakatlıklar da var. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yürümek. Biz 5 senedir Final-Four oynuyoruz. CSKA 17 yıldır orada ve son dönemde 2 şampiyonluk kazandı. Önemli olan sürekli oralarda bulunabilmek.”

‘Pişman değilim’

“Final-Four’un getirdiği bir gerginlik vardı. Orada taraftarımıza yapılan, taraftarımızın yaptığı söylenen şeyler vardı. Burada söylediklerimin arkasındayım. Ama olayları doğru analiz etmek için geriye dönmek de gerekiyor. Bunları görürsek ortamın neden bu kadar gerildiğini herkes daha iyi anlar. Final-Four’da seyircimize yapılan hareket olmasa, final serisi bu kadar gergin bir atmosferde oynanmazdı. Biz Galatasaray ile de final oynadık, bu kadar gerginlik olmadı. Demek ki bazı şeyler etki etti. Hiç bir zaman kötü tezahüratı, taraftarın yaptığı taşkınlıkları savunmadım. Basın toplantısında maçı konuşacaktım. Benden önce bazı şeylerin konuşulduğunu öğrendim. Soru da gelince, o an ne hissediyorsam, ne düşünüyorsam onları söyledim. Söylediklerimden dolayı da pişmanlık duymuyorum. Belki sporcu olarak bu açıklamaları yapmamalıydım ama o gün hislerim öyleydi. Bu tip olaylar kimseye yaramıyor. Her sporcunun oyunu etkilenir. Seneye yine rakip olacağız. İnşallah yine iki Türk takımı da Final-Four oynar.”

‘İyi bir takımız’

“NBA’deki oyuncularımızın gelecek olması bizi güçlü kılacak. Ersan İlyasova ve Cedi Osman çok iyi bir sezon geçirdi. Furkan Korkmaz da hazır olarak geliyor. Wilbekin de Maccabi’de iyi oynadı. Türkiye’deki oyuncular da hem ligde hem de Avrupa’da ciddi süreler aldı. Bu bizim için avantaj. Zaten idmanlarda da bu durumun ne kadar faydalı olduğunu gözlemliyoruz.”

‘Zorlukların üstesinden geliriz’

“Her oyuncu Dünya Kupası’nda yer almak ister. Biz de burada olmayı hak ettik. Mutlu ve gururluyuz. Büyük bir heyecan ve istekle Dünya Kupası’na hazırlanıyoruz. Orada da öncelikle gruptan çıkmak gerekiyor. Doğrucu olmak gerekiyor. ABD karşısında işimiz zor olacak. Biz Japonya ve Çek Cumhuriyeti’ni yenip ilk gruptan çıkmak istiyoruz. Sonrasını adım adım düşüneceğiz. Zorlu bir yoldan gidiyoruz ama bu zorlukların üstesinden gelecek bir takımız.”