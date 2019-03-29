Melih Mahmutoğlu: Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu gösterdik

Fenerbahçe TV’ye konuşan Melih, “EuroLeague’i lider bitirmek istiyorduk. Önemli eksiklerimize rağmen sahaya karakter koyduk. Mutluyuz. Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu gösterdik. Tüm takım arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Bizi burada destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçek hayat şimdi başlıyor. Türkiye Ligi’nde de önemli maçlar oynayacağız. Sezonun en önemli bölümüne geliyoruz. İnşallah sakatlarımız da iyileşir. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Güzel bir şekilde İstanbul’a dönüyoruz.” dedi.

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