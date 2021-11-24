Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, açıklamalarda bulundu.

Bu maçtan galibiyetle ayrılarak kendilerini üst sıralara taşıyacak seriyi başlatmak istediklerini belirten Melih Mahmutoğlu, "EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasında istediğimiz sonuçları alamadık. Hafta sonunda ligimizde kazandığımız önemli bir derbi var ve artık EuroLeague’de de maçlar kazanarak istediğimiz yerlere gelmemiz gerektiğini biliyoruz. Anadolu Efes iyi bir takım. Her pozisyonda çok yetenekli isimleri var. Onlar da sezona iyi giriş yapamadı ancak geçtiğimiz hafta ikide iki yaparak buraya geliyorlar. Özellikle Beaubois ve Micic çok formda, Simon’un da dahil olmasıyla formunu arttıran bir rakip karşımızda olacak. Zor bir maç olacak ancak taraftarımızın önünde oynayacak olmak bizim için önemli bir avantaj. Biz kendi oyunumuza odaklanacak ve 40 dakika boyunca mücadele edeceğiz. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak bizi üst sıralara taşıyacak seriyi başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.