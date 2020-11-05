Melih Mahmutoğlu: Basketbol düşünmenin zor olduğu zamanlardayız

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Khimki Moskova'yı konuk etmeye hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, ülke ve camia olarak çok fazla acı haber aldıkları bu haftada basketbol düşünmenin de konuşmanın da oldukça zor olduğunu ve böyle bir ortamda önemli bir maça çıkmaları gerektiğini aktardı.

Khimki Moskova’nın güçlü bir rakip olduğunu bildiklerini belirten kaptanımız Melih Mahmutoğlu, "Ülke ve camia olarak çok fazla acı haber aldığımız bir hafta oldu. Basketbol düşünmenin ya da konuşmanın oldukça zor olduğu zamanlardayız. Böyle bir ortamda Cuma günü önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Khimki Moskova çok yetenekli bir takım. Sezonun ilk bölümünü eksik bir kadroyla geçtiler ve bu nedenle birçok kayıp yaşadılar. Ancak onların çok yetenekli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Shved’in liderliğinde hem kısalarda hem de uzunlarda çok değerli oyuncuları var. Skor potansiyeli çok yüksek bir takım. Puan durumundaki yerleri kesinlikle yanıltıcı. Bizi çok zorlu bir karşılaşma bekliyor. EuroLeague’de üst üste üç maç kaybetmiştik ancak Tel Aviv’de çok sert bir rakibe karşı önemli bir karakter koyarak kazandık. Bu mücadelede daha iyi oynamamız gerekiyor. Önümüzde zorlu bir deplasman serisi var ve bu sürece, iç sahada hata yapmadan gitmek istiyoruz" diye konuştu.