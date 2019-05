Melih Mahmutoğlu: 'Artık iş tamamen biz oyuncuların üzerinde'

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelmeye hazırlanırlarken Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanya’da güzel bir ortam olduğunu anlatan Melih, "Artık iş tamamen biz oyuncuların üzerinde. Her şey şu an takım için iyi gidiyor. Artık sahaya çıkıp en iyimizi vermek bizim elimizde. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Burası farklı olacak. Kazanan finale kalacak, sonuçta tek maç. Çekişmeli ve zor bir maç bekliyorum. İyi mücadele eden ve az hata yapan takım finale kalacaktır. Taraftarımız da her yerde çoğunluğu sağlıyor. İnşallah yarın da coşkulu bir taraftarımız olur ve birlikte finale kalırız." değerlendirmesini yaptı.