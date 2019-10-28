Meksika’da zafer Lewis Hamilton’ın

Formula 1’de sezonun on sekizinci mücadelesi, Meksika’nın başkenti Meksiko City’deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti’nde 71 tur üzerinden yapıldı. Kariyerinin altıncı şampiyonluğunu kovalayan Mercedes sürücüsü Hamilton, üçüncü cepten başladığı mücadelede finiş çizgisini ilk sırada geçerek bu sezon 10. galibiyetini elde etti.

Hamilton’ın 1,7 saniye arkasındaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel ikinci, 3,5 saniye gerisindeki takım arkadaşı Valtteri Bottas da üçüncü oldu. Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix’si, 3 Kasım’da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

6. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

7. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

8. Daniel Ricciardo (Renault)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

10. Pierre Gasly (Toro Rosso)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Sebastian Vettel (Almanya): 230

5. Max Verstappen (Hollanda): 220

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 652 puan

2. Ferrari: 465

3. Red Bull: 341

4. McLaren: 111

5. Renault: 72