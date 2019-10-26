ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 73-68 mağlup etti.

Maça etkili hücum ederek başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Crawford, Zanna, Aldridge ve Hrovat ile pota altından skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 14. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Toparlanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford, Davis JR, Zanna ve Aldridge ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 39-36 önde gitti.

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Hrovat ve Davis JR ile bulduğu sayılarla 23. dakikayı 44-38 önde geçti. Beşiktaş Sompo Sigorta, dış atışlardan bulduğu basketlerle 25. dakikada skoru tekrar eşitledi: 44-44. Siyah-beyazlı ekip, aynı dakika içerisinde Theodore’un pota altından bulduğu sayıyla öne geçti: 44-46. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun son anlarında Crawford ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final çeyreğine 53-50 önde girdi.

Son periyoda savunmada iyi başlayan ev sahibi takım, Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında 33. dakikayı 58-52 önde geçti. Siyah-beyazlı takım, Djurisic, Birkan Batuk ve Burak Can Yıldızlı ile pota altından sayılar buldu ve bitime 2 dakika kala skoru yeniden eşitledi: 64-64. Son bölümde Crawford ve Davis JR’ın sayılarıyla skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, sahadan 73-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’da 28 sayıyla oynayan Crawford oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta’da ise Theodore 21 sayı üretti.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ozan Çakar, Can Mavisu

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 28, Davis JR 10, Hrovat 8, James Aldrıdge 8, Talib Zanna 7, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 6, Ulaş Peker, Burak Eşlik 6, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 2, Utku Al, Birkan Batuk 6, Mcadoo 2, Burak Can Yıldız 7, Can Gündür, İsmet Akpınar, Mckıssıc 14, Kaan Turgut, Oğuz Savaş 5, Theodore 21, Durisic 11

1'İNCİ PERİYOT: 18-12

DEVRE: 39-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-50