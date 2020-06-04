Mekanın sahipleri geri döndü!

Dünyada tüm sporcuların evine kapanmasına ve antrenman yapma koşullarını sınırlandırmasına neden olan küresel koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girildi. Türkiye’de de bu anlamda 1 Haziran’dan itibaren belli kurallar çerçevesinde karantina kalkmaya başladı. Daha önce belli branşlardaki sporcular özel izinlerle, bireysel anlamda çalışma yapmak adına dışarı çıkabiliyordu ama 1 Haziran’da devreye giren normalleşme süreciyle olimpik, paralimpik branşlarda olmak üzere birçok spor dalı için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı spor tesisleri de kapılarını açtı.

U18 Milliler ile TOHM sporcularına özel izin

Yeni normalleşme sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor tesislerinde 18 yaş altı Milli sporcular ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları için bir istisna olacak. Söz konusu 18 yaş altı sporcular, “özel izinle” düzenli antrenmanlara başlayacak. Bu sporcuların sorun yaşamamaları için İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili valiliklere bir talimat gönderdi. 18 yaşın altındaki lisanslı faal sporcular ise sokağa çıkmalarına izin verilen çarşamba ve cuma günleri 14.00- 20.00 saatleri arasında tesislerde antrenman yapabilecek.

Paralimpik sporcular da idmanlara başladı

Bu normalleşme sürecinde açıklanan branşlar ayrıca paralimpik ve deaflympics (Duyma Engelliler) sporcularını kapsayacak. Paralimpik spor dalları arasında atıcılık, atletizm, badminton, binicilik, bocce, bisiklet, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, okçuluk, tenis, triatlon ve yüzme branşlarındaki sporcular da antrenmanlarını spor merkezlerinde sürdürebilecek.