Mehmet Zeki Çelik için 15 milyon euroluk transfer teklif!

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in adı bir süredir Everton ile anılıyordu. Takımı ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sağ bekin Premier Lig ekibine olası bir transferiyle ilgili Ada basınından gelen son haberlerse büyük heyecan yarattı.

Turkish Football adlı internet sitesi, oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak aktardığı özel haberinde Lille'in Zeki için 20 milyon euro talep ettiğini, Everton'ın ise transferi 15 milyon euro karşılığında bitirmek istediğini yazdı. Haberde milli yıldıza İngiltere'den başka taliplerin de bulunduğu ancak Everton'ın transferi bitirmeye en yakın kulüp olduğu kaydedildi.

2018 yazında İstanbulspor'dan Lille'in yolunu tutan Çelik, geride kalan sezonda takımıyla 32 maçta forma giymiş ve üç asist kaydetmişti. Türk savunmacının güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler