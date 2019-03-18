Mehmet Zeki Çelik hakkında bomba transfer iddiası!

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, geçtiğimiz yaz İstanbulspor'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yolunu tutmuştu. Yeni takımında sergilediği performansla değerini katlayan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili bugün İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Çizme'nin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Fiorentina'nın milli sağ bekle yakından ilgilendiğini yazarken mali açıdan zor günler geçiren Lille'in oyuncuyu daha düşük bir bonservis bedeliyle satmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Lille ile olan kontratı 2023 yazında sona erecek olan Zeki Çelik'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler