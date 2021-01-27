Mehmet Yıldız, bir dönem Türk futboluna damga vurmuş futbolculardan biridir. Milli takıma kadar yükselen futbolcu, birçok takımın formasını giymiştir. Asıl patlamasını Sivasspor'da yapan futbolcu, futbolculuk kariyerini süper lig ekiplerinden Ankaragücü'nde sonlandırmıştır. Mehmet Yıldız'ın futbolculuk yılları hakkında detaylı bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Mehmet Yıldız nereli?

Mehmet Yıldız, Yozgat doğumludur.

Mehmet Yıldız kaç yaşında?

Mehmet Yıldız, 14 Eylül 1981 yılında doğmuştur. 2020 yılı itibariyle 39 yaşındadır.

Mehmet Yıldız hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Yıldız, 1999 yılında Ankara amatör lig takımlarından Tigemspor'da futbolculuk hayatına başlamıştır. 2000 yılında keşfedilerek süper lig takımlarından Sivasspor'a profesyonel imza atmıştır. Futbolculuk kariyerinde birçok takımın formasını giymiştir.

Tigemspor - Ankara amatör (1999)

Sivasspor - Süper lig (2000-2001, 2002-2003, 2005-2006, 2006-2011)

Çarşambaspor - 3. lig (2001 kiralık)

Antalyaspor - 2. lig (2003-2004)

Türk Telekomspor - 1. lig (2004-2005)

İstanbulspor A.Ş - 1. lig (2006- yarım dönem kiralık)

Eskişehirspor - Süper lig (2011-2012)

Kardemir Karabükspor - Süper lig (2012-2013)

Mersin İdmanyurdu - Süper lig (2013-2014)

Ankaraspor - 1. lig (2014-2015)

MKE Ankaragücü (2015-2017)

Mehmet Yıldız'ın Milli Takım kariyeri

Mehmet Yıldız, büyük çıkışını ve patlamasını 2005-2011 yılları arasında Sivasspor'da yapmıştır. Attığı gollerle sadece dört büyüklerin dikkatini çekmemiş, milli takım hocasının da dikkatini çekmiştir. 2005 yılında milli takım teknik direktörü olan Fatih Terim, onu milli takıma davet etmiştir. Mehmet Yılmaz, milli maçlarda 4 defa forma giymesine rağmen gol atamamıştır.

Mehmet Yıldız'ın profesyonel olması

Mehmet Yıldız, futbolculuk hayatına forvet olarak başlamış ve öyle bitirmiştir. Çok teknik ve süratli olmamasına rağmen fiziki gücü ve futbol aklı sayesinde kısa sürede keşfedilmiştir. Ankara'nın amatör küme takımlarından Tigemspor'da oynarken Ahmet Ertem tarafından beğenilerek Sivasspor'a transfer edilerek, profesyonel yapılmıştır.

O dönemde Sivasspor'un teknik direktörü olan İlyas Tüfekçi ona birçok maçta şans vermiştir. Fakat, Sivasspor'da teknik direktör değişimi sonucunda, Mehmet Yıldız'ın da kaderi çizilmiş oldu. Önce Türk Telekomspor'a kiralık gönderilen futbolcu, lig sonunda 2. ligin yolunu tutmuştur. Antalyaspor'da da "bundan futbolcu olmaz" denilerek, takımdan gönderilmiştir.

Mehmet Yıldız'ın unutulmaz kafa golü

Mehmet Yıldız, futbolculuk kariyeri boyunca birçok jeneriklik gollere imza attı. Bunlardan en ilginci ve hala kırılamayanı kafayla attığı goldür. 11 Kasım 2006 yılında Beşiktaş -Sivasspor lig karşılaşmasında iki Beşiktaşlı futbolcunun markajı altında olmasına rağmen 32 metreden kafayla attı. Bu gol, kafayla en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.

Mehmet Yıldız'ın 4 büyüklere transfer hikayesi

Mehmet Yıldız, özellikle 2005-2008 yılları arasında büyük patlama yapmıştır. Attığı gollerle Fenerbahçe , Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon takımlarının dikkatini çekmiştir. Bu takımlar futbolcuyu transfer etmek için harekete geçmek isteseler de Sivasspor o dönemde şampiyonluk mücadelesi verdiği için ya vermek istememiş ya da çok yüksek bonservis bedeli istemiştir.

Bu dönemde Mehmet Yıldız'ın adı sıklıkla Galatasaray'la anılmıştır. 2008-2009 sezonunda futbolcunun Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat daha sonra transfer gerçekleşmemiş, futbolcu takımında kalmıştır.

Mehmet Yıldız'ın adı Galatasaray'la anılırken, 2007-2008 transfer sezonunda Trabzonspor'un kapısından döndüğü öğreniliyor. Oyuncunun menajeri ve köylüsü olan Süleyman Arslan, futbolcunun neredeyse Trabzonspor'a atmak üzere olduğunu açıkladı. Fakat, Trabzon'un yerel bir televizyonunda Trabzonspor teknik direktörünün ve kendisinin transferden para yenileceği haberi üzerine, transferin yattığı iddiasında bulunuyor.

Mehmet Yıldız futbolu ne zaman bıraktı?

Mehmet Yıldız, futbolculuk kariyerine 2017 yılında sessiz sedasız son vermiştir. Aktif futbol hayatı son bulmasına rağmen futboldan kopmamıştır. Mamakspor, Osmanlıspor, Sivasspor, Samsunspor, Bursaspor takımlarının alt yapılarında yardımcı antrenör olarak görev yapmıştır. Halen herhangi bir takımda görev yapmamaktadır.