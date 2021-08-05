Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren U19 Futbol Milli Takımı enerji depoluyor. Teknik direktör Mehmet Yıldırım, 2003 doğumlu futbolcuların Türkiye'nin kalbi olduğunu belirterek, "2003 doğumlular Türkiye'nin kalbi" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını aralıksız sürdüren U19 Milli Takım aday kadrosu güç topluyor. Teknik direktör Mehmet Yıldırım eşliğinde çalışmalarını sürdüren millilerin kampı 6 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye ve Avrupa'daki 2003'lülerden oluşan takımın kasım ayında Antalya'da oynanacak Avrupa Şampiyonası 1'inci ön eleme turuna hazırlandıklarını ifade eden Yıldırım, "Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Görevimiz itibarıyla Avrupa'nın birçok yerinde kamp yaptık. Ama bu mevsimde böyle güzel sahalar, böyle güzel bir ortam bulmak mümkün değil. Ağustos'un 5'inde, saat 10.00'da böyle serin bir ortamda antrenman yapmak bizim için çok keyifli" diye konuştu.

2003 doğumluların şu anda Türkiye'nin kalbi olduğuna değinen Mehmet Yıldırım, "Allah nasip ederse bunların içerisinden önümüzdeki 3- 4 senede A Milli Takımda oyuncular göreceğiz. Çünkü şu anda A Milli takımda oynayan bütün oyuncularımız buradan yetiştiler. Hepsi burada eğitimini alıp yetiştiler. Mesela en basit örneği, takım kaptanımız Ömer Faruk Beyaz şu anda Stuttgart'la anlaştı. Tabii ki son zamanda oyuncuların bu kadar genç yaşta Avrupa'ya gitmesi ufuklarını açtı. Kendilerine bu yaşta Avrupa'ya gitme hedefini koymaları da son derece güzel. Biz de antrenör olarak başlarında bir ağabey olarak onlara bu yolda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten milli takım yarışma yeridir. Kulüplerinde yetişiyorlar, biz de burada onları vitrine çıkarmaya çalışıyoruz" dedi

Erzurum'a 27 oyuncu ile geldiklerinin hatırlatan Yıldırım, "Kasım'ın 10, 13, ve 16'sında San Marino, Letonya ve Romanya ile oynayacağımız maçlara hazırlanıyoruz. O yüzden de oyuncuların fiziksel durumlarını bildiğimiz için ona göre antrenmanlarımızı planladık. Şimdi gittikleri zaman takımlarında antrenmanlara başlayacaklar. Eylül ayında yurt dışında bir turnuvamız var. Ekim ayında yurt dışında maçlarımız var. Kasım ayına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu bizim için daha çok hem Erzurum'u tanıma tanıtma fırsatı oldu. Hem de oyuncuların bir kaynaşma kampı gibi oldu" diye konuştu.