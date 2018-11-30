Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki performansları nedeniyle Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın Merkez Hakem Komitesi kararıyla kızağa çekilmesine Kulüpler Birliği'nden tepki gelmişti.

17 kulübün imzasıyla yayımlanan bildiride Göçek ve Özkahya hakklında alınan kararın geri çekilmesi istenmişti.

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de bugün 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuyla ilgili olarak gündem yaratan bir açıklamada bulundu.

Yiğiner, A Spor canlı yayına bağlanarak "Kulüpler Birliği'nin yayımladığı yazıyı biz okumadık. Karar, bize anlatılandan farklı. Yazıya onay verdik ama imza atmadık. Bize söylenenler farklıydı!"

Erol Bedir'den cevap!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise Yiğiner'in sözleri üzerine programa bağlanarak şu açıklamaları yaptı:

"Sayın Fikret Orman beni yurt dışından aradı ve birkaç konuda sıkıntı duyduklarını bana iletti. Yazıyı bana mail olarak gönderdiler. Ben bunu okuduktan sonra Orman'a geri döndüm. Bir iki konu hakkında muzdarip olduğumu belirttim!

Bana gönderilen metinde Anadolu takımları yoktu. Anadolu mağduriyetinin eksikliğini gördüğüm için o bölümleri ekledim. Sonrasında bazı eksik kulüp başkanlarını da bu konu hakkında bilgilendirmek için aradım. Bildiri için konuştuğum başkanlar bildiriyi görmek istemediler!"