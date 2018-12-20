Ankaragücü’nde İsmail Kartal ayrılığının yankıları devam ediyor. Tecrübeli hocanın sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından Bursa TV’de katıldığı bir televizyon programında ayrılık süreci hakkında konuşan Başkent ekibinin başkanı Mehmet Yiğiner, zehir zemberek açıklamalar yaptı. “Bizi şampiyon yapmıştır, bunu gözardı etmiyoruz, teşekkür de ediyoruz” diyerek sözlerine başlayan Yiğiner, “Ama dönüp bir de kendisine bakması lazım. Gaziantep’te, Eskişehir’de ne yaptı? Bu kulüpler şimdi ne haldeler? Bizi de mi bu hale getirmek istedi!” dedi ve ekledi:

‘Oyuncular para istemedi’

“Yaptığı hareket aklımızı karıştırdı. 1 yıllık sözleşme imzalayacağımız adamlara 3 yıllık imza istedi. Takım biraz iyi gitti hemen iyileştirme istedi. Oyuncular aralarında sözleşti, ocak ayına kadar para istemediler, bu işlere hiç girmemesi gereken hoca isyan çıkardı. Direkt planlı bir şey bu. Elinde kağıtla maç sonunda basının karşısına çıkıp konuşuyor. Kim verdi ona bunu merak ediyorum. İstanbul’dan kalkıp Ankara’ya gelerek koskoca camianın yönetimini değiştirmeye mi kalkıyor! Biriyle anlaştı, bizi yollayıp onlarla mı devam edecek! Buna biz müsade eder miyiz! İsmail Kartal’ın çapı ne ki böyle şeylere kalkışıyor.”

‘Paralar zamanında ödenmez’

“Ankaragücü’nde paralar zamanında ödenmez. Bunu herkes bilir. İmza atan oyuncu da bilir hoca da. Ama bilirler ki gelen para hemen dağıtılır. Bu sorunlar bugün çıkmadı ki her zaman vardı. İsmail Kartal neden şimdi gündeme getirdi! Bu camiayla kimse oyun oynamasın.”

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